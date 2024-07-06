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06 июля, 09:30

Происшествия

Новости регионов: дорога обрушилась в подмосковном поселке Поповское после ливня

Новости регионов: дорога обрушилась в подмосковном поселке Поповское после ливня

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В поселке Поповское Московской области ликвидируют последствия мощного ливня. Из-за появившейся воды там обрушилась дорога. Система перелива не выдержала потоков, и в результате вода пошла через проезжую часть. Движение по дороге временно ограничено. В поселке объявлен режим ЧП.

Во Владивостоке из-за жары заискрилась проводка здания. Кадрами с места происшествия поделились местные жители. Отмечается, что дому почти 100 лет.

В городе Вилючинске Камчатского края рухнул фасад здания "Почты России". Пострадавших нет, однако в результате обрушения повреждены рядом припаркованные автомобили. Причиной оказался капремонт, который начали проводить еще в прошлом году. Однако спустя пару месяцев на стенах здания снова появились трещины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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