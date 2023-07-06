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06 июля, 23:30

Происшествия

Движение для транспорта восстановили на Тверском бульваре в Москве

Движение для транспорта восстановили на Тверском бульваре в Москве

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Движение на Тверском бульваре, которое было ограничено из-за пожара, восстановлено. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Вечером загорелась кровля здания, где расположены рестораны "Турандот" и "Кафе Пушкинъ". Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Внутри в момент возгорания находились более ста человек, всех эвакуировали. Обошлось без пострадавших, но рестораны пришлось закрыть раньше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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