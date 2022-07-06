СК РФ установит обстоятельства обстрела мирных жителей в Донбассе, где погибли 2 детей.

ВОЗ собирается созвать экстренное заседание в связи с распространением оспы обезьян среди людей.

В этом году недостаток пшеницы на мировом рынке составляет 3 миллиона тонн – ООН.