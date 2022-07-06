Пожар тушат на Сельскохозяйственной улице Москвы

Напротив 39-го дома на Сельскохозяйственной улице тушат ангар, огонь распространился на площади 200 квадратных метров.

Очевидцы прислали кадры, на которых виден огромный столб дыма. В МЧС нам сообщили, что пожар уже локализован. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.