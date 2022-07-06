Пожар произошел на Сельскохозяйственной улице. Очевидцы присылают кадры, на которых виден огромный столб дыма.

По словам зрителей, горит ангар или автосервис. Как рассказали в МЧС, площадь пожара около двухсот квадратных метров. Он уже локализован. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.