Украинские боевики обстреливают все девять районов Донецка – мэр.

Члены британского кабмина намерены призвать Бориса Джонсона подать в отставку – BBC.

Таиланд отменил для иностранцев въездные иммиграционные бланки в аэропортах.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.