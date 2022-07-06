В столичном частном детском саду отравились 11 детей

В столице 11 детей отравились в частном детском саду. В больницу попали четверо пострадавших, двоих уже выписали. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Накануне в прокуратуре заявили, что симптомы появились у восьми детей. Сад на 3-й Хорошевской улице, в который они ходили, лицензированный. Питание там обеспечивает отдельная организация.

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