Два человека пострадали в Харцызске после обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил штаб обороны ДНР.

С позиций украинских военных в Авдеевке по Харцызску выпустили пять снарядов. Столько же раз обстреляли Ясиноватую. Более 33 тысяч жителей остались без электричества, рассказали в Минэнерго ДНР. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.