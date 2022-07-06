Более 30 человек переселили в санаторий после сильного пожара в Сочи

В Сочи более 30 человек переселили в санаторий после сильного пожара. Ночью 6 июля загорелось четырехэтажное здание на Курортном проспекте. Когда прибыли первые пожарные расчеты, полыхала крыша дома на площади 300 квадратных метров. Всех жильцов эвакуировали и временно разместили в санатории "Золотой колос".

Пожар тушили 1,5 часа. Работали почти полсотни спасателей и 16 автоцистерн. По предварительной информации, пострадавших нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.