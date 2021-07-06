В Москве за неделю возбудили 14 уголовных дел из-за поддельных документов по коронавирусу

В Москве возбудили 14 уголовных дел за подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса и ПЦР-тестов. Это данные за минувшую неделю.

Мошенники активизировались после того, как в городе ввели QR-коды.

Справки продают через интернет. Всего с начала года поймали почти 50 таких дельцов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.