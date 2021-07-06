Министр транспорта и глава Росавиации вылетели на место крушения Ан-26 на Камчатке

17:16
На Камчатку на место крушения самолета Ан-26 вылетели министр транспорта и глава Росавиации. Поисковую операцию там приостановили до утра.
Пока следователи разбираются в возможных причинах катастрофы. Всего пока есть три версии. К приоритетным относятся плохие погодные условия и ошибка экипажа. Также возможна техническая неисправность суда, однако пилот не докладывал диспетчерам о каких-то проблемах на борту.
Лайнер разбился около 6 утра по московскому времени. По предварительной версии, он врезался в утес на берегу залива, после чего обломки рухнули в воду. Это труднодоступное место и спасатели пока туда не прибыли. Однако при осмотре с воздуха ни выживших, ни тел погибших не нашли. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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