Министр транспорта и глава Росавиации вылетели на место крушения Ан-26 на Камчатке

На Камчатку на место крушения самолета Ан-26 вылетели министр транспорта и глава Росавиации. Поисковую операцию там приостановили до утра.

Пока следователи разбираются в возможных причинах катастрофы. Всего пока есть три версии. К приоритетным относятся плохие погодные условия и ошибка экипажа. Также возможна техническая неисправность суда, однако пилот не докладывал диспетчерам о каких-то проблемах на борту.

Лайнер разбился около 6 утра по московскому времени. По предварительной версии, он врезался в утес на берегу залива, после чего обломки рухнули в воду. Это труднодоступное место и спасатели пока туда не прибыли. Однако при осмотре с воздуха ни выживших, ни тел погибших не нашли. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.