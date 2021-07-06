На севере Москвы машина врезалась в отбойник

В Москве на Ленинградском шоссе машина врезалась в отбойник. Кадры прислали телезрители.

Они пишут, что водителю стало плохо во время движения. Это заметили окружающие. Они помогли водителю и оказали первую помощь. Сейчас на месте ждут скорую.