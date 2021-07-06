СК рассматривает три версии крушения Ан-26 на Камчатке

Следственный комитет рассматривает три версии крушения самолета Ан-26. Среди них погодные условия, техническая неисправность и ошибка экипажа.

Ранее Ил-38 обнаружил 2 части самолета. Одна из них – часть фюзеляжа – находится на склоне сопки Пятибратка, а вторая замечена в море приблизительно в 4 километрах от побережья.

Ан-26 исчез с экранов радаров при приземлении в камчатском поселке Палана. Самолет летел из Петропавловска-Камчатского. На борту находились 22 пассажира, а также 6 членов экипажа. В салоне было несколько чиновников, среди которых находилась глава Паланы. По предварительным данным, все погибли.

Ранее Михаил Мишустин поручил сформировать специальную комиссию под руководством главы Минтранса для выяснения обстоятельств исчезновения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.