Экипаж МЧС вылетел на поиски пропавшего на Камчатке самолета

Экипаж МЧС вылетел на поиски пропавшего пассажирского самолета Ан-26. Лайнер исчез с экранов радаров при приземлении в камчатском поселке Палана.

По предварительным данным, он мог упасть примерно в 10 километрах от местного аэродрома. Но точных координат еще нет.

Самолет летел из Петропавловска-Камчатского. На борту находились 22 пассажира, а также 6 членов экипажа. В салоне было несколько чиновников, среди которых находилась глава Паланы.

Михаил Мишустин поручил сформировать специальную комиссию под руководством главы Минтранса для выяснения обстоятельств исчезновения. Возбуждено уголовное дело. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.