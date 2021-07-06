Новости России: в Иркутске полицейские поймали наркоторговца с товаром

Полицейские задержали наркоторговца на парковке в Иркутске. По версии следствия, он приобрел товар в Петербурге для дальнейшего сбыта. Его стоимость оценивается в 3,5 миллиона рублей. На мужчину возбудили 3 уголовных дела по статье за "Незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств", а также одно по покушению на сбыт наркотиков. Сейчас подозреваемый заключен под стражу.

Сухая трава вспыхнула недалеко от Медногорска в Оренбургской области. Крупный степной пожар тушат больше 100 спасателей. Их главная задача не допустить огонь к жилым домам. Возгоранию присвоен повышенный ранг. Работу осложняет жара и порывистый ветер.

Дворник попытался ограбить водителя "Мерседеса" в Новосибирске. К нападению он хорошо подготовился: оделся в униформу, поджидал свою жертву у подъезда и собирался напасть со спины. Но мужчина, выйдя из машины, быстро среагировал и не дал себя в обиду. Погнался за грабителем и даже выстрелил в него из газового пистолета. Сейчас мужчина находится в розыске.

Массовая гибель рыбы произошла на берегу Цимлянского водохранилища в Волгодонске. Министерство природных ресурсов и экологии области выясняет, почему столько рыбы разом выбросило на сушу. Произошло это недалеко от Ростовской АЭС, которая находится на одном из берегов водоема.

В интернете стартовали продажи нового одеколона с запахом губернатора Нижегородской области. Создатели такого необычного парфюма предлагают 3 аромата под названиями "Столица закатов", "Глеб" и "Купеческий". Цена одного флакона – тысяча рублей.

А в Красноярском крае с 7 июля закрываются все ночные рестораны и аттракционы. Также власти на 50% ограничат заполняемость фитнес-центров, кинозалов и стадионов. Работодателям рекомендовано создать условия для вакцинации сотрудников.