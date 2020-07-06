Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

06 июля 2020, 23:30

Общество

В Москве за сутки зафиксировано 685 новых случаев коронавируса

В Москве за сутки зафиксировано 685 новых случаев коронавируса

Полонский подрался с обманутым дольщиком в "Москва-Сити"

В Москве скончались 24 пациента с коронавирусом

В районе Солнцево полицейские задержали женщину из-за семейной ссоры

"Московский патруль": следователи проверяют информацию об изнасиловании Дарьи Фисун

"Московский патруль": более 50 кг наркотиков изъяли сотрудники ФСБ

"Московский патруль": оперативники задержали подозреваемых в серии квартирных краж

"Московский патруль": устанавливаются подробности гибели предполагаемого серийного маньяка

"Московский патруль": оглашен приговор по громкому делу об оставлении ребенка в опасности

В Кузьминках ищут мужчину, повредившего более 15 машин

Еще 24 пациента с коронавирусом скончались в Москве. Общее количество умерших выросло до 3 999 человек.

В столице за сутки зафиксировано 685 новых случаев коронавируса. Этот показатель снизился в три раза по сравнению с тем же периодом месяц назад.

За прошедшие сутки выздоровели 632 человека. После лечения их тесты дали отрицательный результат.

В России выздоровевших за сутки вдвое меньше, чем выявленных случаев COVID-19. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Коронавирус
происшествия общество видео Владимир Калякин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика