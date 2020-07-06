В Москве за сутки зафиксировано 685 новых случаев коронавируса

Еще 24 пациента с коронавирусом скончались в Москве. Общее количество умерших выросло до 3 999 человек.

В столице за сутки зафиксировано 685 новых случаев коронавируса. Этот показатель снизился в три раза по сравнению с тем же периодом месяц назад.

За прошедшие сутки выздоровели 632 человека. После лечения их тесты дали отрицательный результат.

В России выздоровевших за сутки вдвое меньше, чем выявленных случаев COVID-19. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.