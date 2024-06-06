Новости мира: 20 человек временно останутся в больнице после аварии в Кемерове

После столкновения трамваев в стационаре Кемерова останутся 20 человек. В настоящее время известно об одном погибшем. Всего пострадали больше 100 человек. ДТП произошло рано утром 6 июня. По предварительным данным, у одного из трамваев на спуске отказали тормоза. На высокой скорости он вошел в поворот, в результате чего в вагоне открылись двери, и два человека вылетели на проезжую часть. После этого вагон врезался в другой трамвай, стоявший на остановке. Водитель, как сообщили в Минтрасе республики, до последнего пыталась предотвратить аварию.

Тем временем в Якутию пришел сезон лесных пожаров. Там горит уже более 50 тысяч гектаров территории. На месте работает группа специалистов "Авиалесоохраны". Для остановки распространения огня она будет прокладывать минерализованную полосу с применением детонирующего шнура.

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