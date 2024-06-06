Новости регионов: количество жертв трамвайной аварии в Кемерове выросло до 67

Число пострадавших в аварии двух трамваев в Кемерове выросло до 67 человек. Трое находятся в реанимации, еще одному делают операцию. ДТП произошло рано утром 6 июня на Кузнецком мосту. По предварительным данным, у одного из трамваев на спуске отказали тормоза, затем на резком повороте из него выпали двое пассажиров. После этого он врезался в другой трамвай, стоявший на остановке.

Тем временем в Норильск пришли июньские снегопады. Улицы города замело снегом, температура воздуха составляет 1 градус мороза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.