Эксперт рассказал о последствиях подтоплений в Херсонской области

Людей, эвакуированных из затопленных районов Херсонской области, отвезли в пункты временного размещения. Позже их могут разместить на территории Запорожской области.

По прогнозам специалистов, домой они смогут вернуться уже через три дня. Однако последствия подтоплений будут ощущаться гораздо дольше, считает профессор РУДН, член общественного совета при МИНЭНЕРГО России Владимир Тетельмин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.