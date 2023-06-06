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16:45

Общество

Новости часа: МЧС России направило дополнительную группу спасателей в Херсонскую область

Новости часа: МЧС России направило дополнительную группу спасателей в Херсонскую область

Новости часа: полицейские вывезли более 250 человек из Шебекина в безопасные места

Стало известно о 30 погибших после отравления сидром в РФ

МЧС РФ направило в Новую Каховку допгруппу спасателей после ЧС на местной ГЭС

Новости часа: продукцию "Мистер Сидр" продолжили изымать по всей России

МЧС РФ направило спасателей в Херсонскую область из-за прорыва плотины Каховской ГЭС

Новости часа: СК РФ завел уголовное дело о теракте по факту разрушения Каховской ГЭС

Роспотребнадзор начал изымать алкогольную продукцию "Мистер Сидр"

СК РФ завел уголовное дело о теракте по факту разрушения плотины Каховской ГЭС

Разрушение плотины Каховской ГЭС может замедлить развитие Северного Крыма

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. МЧС направило дополнительную группировку спасателей в Херсонскую область, где разрушена Каховская ГЭС. Об этом сообщили в ведомстве.

Меру пресечения подозреваемому в производстве суррогатного алкоголя, из-за которого погибли люди, изберут 6 июня. Об этом рассказали в ленинском районном суде Ульяновска.

Очередное похолодание ждет жителей столицы в выходные. Об этом заявили в Гидрометцентре.

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