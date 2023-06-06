Новости часа: МЧС России направило дополнительную группу спасателей в Херсонскую область

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. МЧС направило дополнительную группировку спасателей в Херсонскую область, где разрушена Каховская ГЭС. Об этом сообщили в ведомстве.

Меру пресечения подозреваемому в производстве суррогатного алкоголя, из-за которого погибли люди, изберут 6 июня. Об этом рассказали в ленинском районном суде Ульяновска.

Очередное похолодание ждет жителей столицы в выходные. Об этом заявили в Гидрометцентре.