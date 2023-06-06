Новости часа: продукцию "Мистер Сидр" продолжили изымать по всей России

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Продукцию "Мистер Сидр" изымают по всей России. Партии обнаружили в Пермском крае, Нижегородской области и в Севастополе.

Власти Новой Каховки рассчитывают на то, что уровень воды после разрушения Каховской ГЭС уже достиг пика.

Власти Москвы планируют переосмыслить систему реабилитации людей с инвалидностью. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.