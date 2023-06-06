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15:45

Общество

Новости часа: продукцию "Мистер Сидр" продолжили изымать по всей России

Новости часа: продукцию "Мистер Сидр" продолжили изымать по всей России

МЧС РФ направило спасателей в Херсонскую область из-за прорыва плотины Каховской ГЭС

Новости часа: СК РФ завел уголовное дело о теракте по факту разрушения Каховской ГЭС

Роспотребнадзор начал изымать алкогольную продукцию "Мистер Сидр"

СК РФ завел уголовное дело о теракте по факту разрушения плотины Каховской ГЭС

Разрушение плотины Каховской ГЭС может замедлить развитие Северного Крыма

Стратегию водоснабжения Крыма нужно выстраивать без Северо-Крымского канала – Константинов

Жителей трех округов Херсонской области эвакуируют после повреждения Каховской ГЭС

СК РФ возбудил дело о теракте после разрушения плотины Каховской ГЭС

Первые автобусы прибыли в прибрежные районы Херсонщины для эвакуации после ЧП на ГЭС

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Продукцию "Мистер Сидр" изымают по всей России. Партии обнаружили в Пермском крае, Нижегородской области и в Севастополе.

Власти Новой Каховки рассчитывают на то, что уровень воды после разрушения Каховской ГЭС уже достиг пика.

Власти Москвы планируют переосмыслить систему реабилитации людей с инвалидностью. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

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происшествиярегионыобществовидеоЕкатерина ФоменкоРоман Карлов
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