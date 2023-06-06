Новости часа: СК РФ завел уголовное дело о теракте по факту разрушения Каховской ГЭС

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По факту разрушения плотины Каховской ГЭС возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщили в СК РФ. Кроме того, стало известно об эвакуации 900 человек из зоны подтопления ГЭС.

Каждый третий москвич получает социальную помощь. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Меры контроля розничной торговли сидром усилили в Московской области. Об этом заявили местные власти.