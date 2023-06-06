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Общество

Новости часа: СК РФ завел уголовное дело о теракте по факту разрушения Каховской ГЭС

Новости часа: СК РФ завел уголовное дело о теракте по факту разрушения Каховской ГЭС

Роспотребнадзор начал изымать алкогольную продукцию "Мистер Сидр"

СК РФ завел уголовное дело о теракте по факту разрушения плотины Каховской ГЭС

Разрушение плотины Каховской ГЭС может замедлить развитие Северного Крыма

Стратегию водоснабжения Крыма нужно выстраивать без Северо-Крымского канала – Константинов

Жителей трех округов Херсонской области эвакуируют после повреждения Каховской ГЭС

СК РФ возбудил дело о теракте после разрушения плотины Каховской ГЭС

Первые автобусы прибыли в прибрежные районы Херсонщины для эвакуации после ЧП на ГЭС

Новости часа: в Кремле назвали преднамеренной диверсией Киева разрушение Каховской ГЭС

Грузовая машина застряла под мостом у станции "Царицыно" в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По факту разрушения плотины Каховской ГЭС возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщили в СК РФ. Кроме того, стало известно об эвакуации 900 человек из зоны подтопления ГЭС.

Каждый третий москвич получает социальную помощь. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Меры контроля розничной торговли сидром усилили в Московской области. Об этом заявили местные власти.

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