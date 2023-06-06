СК РФ завел уголовное дело о теракте по факту разрушения плотины Каховской ГЭС

Уголовное дело о теракте возбудили российские следователи после разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Кроме того, стало известно об эвакуации 900 человек из зоны подтопления данной ГЭС. О прогнозах по поводу подтоплений и последствиях для Днепра рассказал ведущий специалист центра "Фобос", кандидат технических наук Евгений Тишковец.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.