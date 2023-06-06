Новости часа: еще 5 человек погибли в трех регионах РФ после отравления суррогатным сидром

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще пять человек погибли в трех регионах РФ после отравления напитком "Мистер Сидр". Это данные Следственного комитета России.

Более 1 200 километров дорог построили в Москве за 11 лет. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Новой Каховке эвакуируют жителей прибрежных зон после повреждения Каховской ГЭС. Об этом заявили власти города.