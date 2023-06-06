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Происшествия

Новости часа: еще 5 человек погибли в трех регионах РФ после отравления суррогатным сидром

Новости часа: еще 5 человек погибли в трех регионах РФ после отравления суррогатным сидром

Роспотребнадзор начал изымать из продажи напитки "Мистер сидр" во всех субъектах РФ

Новости часа: открыт дополнительный выезд из микрорайона Матвеевское на Аминьевское шоссе

Эксперт оценил ситуацию с подрывом Каховской ГЭС

Минобороны РФ сообщило о попытках украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую область

ФСБ раскрыла планы украинских военных по подготовке теракта с "грязной бомбой" в РФ

Пожарные ликвидировали возгорание на стройке на Каширском шоссе

Случаи отравления алкоголем зафиксировали в Пензенской области

Угрозы разрушения Новой Каховки после повреждения Каховской ГЭС нет – мэр города

Уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 метров после разрушения плотины

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще пять человек погибли в трех регионах РФ после отравления напитком "Мистер Сидр". Это данные Следственного комитета России.

Более 1 200 километров дорог построили в Москве за 11 лет. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Новой Каховке эвакуируют жителей прибрежных зон после повреждения Каховской ГЭС. Об этом заявили власти города.

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