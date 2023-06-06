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Происшествия

Эксперт оценил ситуацию с подрывом Каховской ГЭС

Эксперт оценил ситуацию с подрывом Каховской ГЭС

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В ночь на 6 июня Вооруженные силы Украины подорвали плотину Каховской ГЭС на Днепре. Всего, по оценкам местных властей, в зоне подтопления могут находиться около 14 населенных пунктов, в которых проживают порядка 22 тысяч жителей.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил последствия и рассказал, какие существуют механизмы на случай, если система вышла из-под контроля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоИван Князев
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