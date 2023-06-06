ФСБ раскрыла планы украинских военных по подготовке теракта с "грязной бомбой" в РФ

Украинская разведка планировала совершить теракты на территории России. Об этом сообщили в ФСБ.

Сообщается, что специалисты ФСБ допросили двух диверсантов по делу о попытке подрыва самолетов дальней авиации на аэродроме "Северный" в Ивановской области. Оба уже дали признательные показания и сообщили о плане по доставке и закладке "грязных бомб".

Бомбы были оборудованы таймерами отсрочки – для одновременного подрыва и заражения местности опасными реактивами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.