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Происшествия

ФСБ раскрыла планы украинских военных по подготовке теракта с "грязной бомбой" в РФ

ФСБ раскрыла планы украинских военных по подготовке теракта с "грязной бомбой" в РФ

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Украинская разведка планировала совершить теракты на территории России. Об этом сообщили в ФСБ.

Сообщается, что специалисты ФСБ допросили двух диверсантов по делу о попытке подрыва самолетов дальней авиации на аэродроме "Северный" в Ивановской области. Оба уже дали признательные показания и сообщили о плане по доставке и закладке "грязных бомб".

Бомбы были оборудованы таймерами отсрочки – для одновременного подрыва и заражения местности опасными реактивами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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