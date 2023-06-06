Угрозы разрушения Новой Каховки после повреждения Каховской ГЭС нет – мэр города

Угрозы разрушения Новой Каховки и окрестных населенных пунктов после повреждения Каховской ГЭС нет. Об этом заявил глава городской администрации Владимир Леонтьев.

По его словам, произошло все после серии планомерных ударов со стороны Украины. Прилеты были еще несколько дней назад, а последние привели к разрушению верхней части ГЭС. В итоге уничтожены задвижки, но сама дамба водохранилища не повреждена. В данный момент идет сброс воды.

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