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В Москве начали изымать алкогольную продукцию "Мистер Сидр"

В Москве начали изымать алкогольную продукцию "Мистер Сидр"

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Из столичных магазинов начали изымать алкогольную продукцию "Мистер Сидр". Это необходимая мера после массового отравления этим напитком людей в нескольких российских регионах, пояснили в Роспотребнадзоре.

Москвичей призывают не пить продукцию с такой маркировкой, а также сообщать властям, если ее увидят на прилавках. По последним данным, из-за этого сидра в Ульяновской области умерли 18 человек, в Самарской области – двое.

По этим фактам возбуждено уголовное дело. Задержан индивидуальный предприниматель, который наладил производство напитка в Самарской области. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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