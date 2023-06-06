Новости регионов: таможенники изъяли контрафактный груз с Чебурашками по пути в Пятигорск

100 Чебурашек задержали по пути в Пятигорск. Плюшевые игрушки путешествовали в коробках поддельной брендовой одежды. 350 килограммов контрафакта обнаружили таможенники. Они остановили автобус, ехавший из Москвы на федеральной трассе "Кавказ". Весь товар изъяли, и теперь проводится проверка.

Необычную картину удалось снять под Новороссийском. На кадрах видно, как густые белые облака водопадом обрушиваются на город. Кажется, что они снесут его. Как правило, подобное возникает весной и осенью, во время сильных температурных перепадов. Опасности это не представляет.

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