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Новости регионов: таможенники изъяли контрафактный груз с Чебурашками по пути в Пятигорск

Новости регионов: таможенники изъяли контрафактный груз с Чебурашками по пути в Пятигорск

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"Московский патруль": сотня московских чебурашек не доехала до Пятигорска

100 Чебурашек задержали по пути в Пятигорск. Плюшевые игрушки путешествовали в коробках поддельной брендовой одежды. 350 килограммов контрафакта обнаружили таможенники. Они остановили автобус, ехавший из Москвы на федеральной трассе "Кавказ". Весь товар изъяли, и теперь проводится проверка.

Необычную картину удалось снять под Новороссийском. На кадрах видно, как густые белые облака водопадом обрушиваются на город. Кажется, что они снесут его. Как правило, подобное возникает весной и осенью, во время сильных температурных перепадов. Опасности это не представляет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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