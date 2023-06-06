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Происшествия

В Москве задержали пятерых пособников телефонных мошенников с Украины

В Москве задержали пятерых пособников телефонных мошенников с Украины

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В Москве задержали пятерых человек, которых подозревают в пособничестве телефонным мошенникам с Украины. В полиции считают, что они обеспечивали работу специального оборудования. Оно позволяло менять телефонный номер звонившего из-за границы афериста на российский и при этом соблюдать анонимность.

Сотрудники МВД обыскали четыре квартиры в Москве, Дмитрове и Красногорске и изъяли более 10 тысяч SIM-карт различных операторов сотовой связи, а также модемы, компьютеры. Задержанным предъявили обвинения в мошенничестве.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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