Движение в центре столицы затруднено из-за ДТП

Авария на произошла Мясницкой улице. Из-за ДТП в данный момент затруднено движение в центре города.

На кадрах видно, как серый автомобиль резко увеличил скорость и пошел на обгон. В итоге водитель пролетел буквально перед носом одной из машин и врезался в припаркованный автомобиль.

Затруднено движение на отрезке улицы от Фуркассовского переулка до станции метро "Лубянка". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.