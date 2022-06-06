Пострадавшего при тушении БЦ на западе Москве пожарного выписали из больницы

Пострадавшего при тушении бизнес-центра в Москве пожарного выписали из больницы. Об этом заявили в НИИ им. Склифосовского.

Парк Горького открыл новое арт-пространство для детского творчества "Зеленая Школа" в "Музеоне".

В Португалии выявили более 150 случаев заражения оспой обезьян. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения.