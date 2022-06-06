В Москве эвакуировали студентов из пяти общежитий ВШЭ из-за угрозы взрыва

В пяти общежитиях Высшей школы экономики в Москве и Одинцове провели эвакуацию из-за угрозы взрыва.

В администрации одного из общежитий пояснили, что анонимное письмо о "минировании" поступило в 09:02 в понедельник, 6 июня. Всего из пяти общежитий были эвакуированы около 500 студентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.