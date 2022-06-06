Глава Курской области сообщил об обстреле приграничного с Украиной поселка Теткино

Украинские войска обстреляли приграничный поселок Теткино в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, удары со стороны позиций ВСУ пришлись на промышленные предприятия и мост через реку. Среди местных жителей, по предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают сотрудники экстренных служб.