Следователи СК осмотрели место обстрела украинскими боевиками Донецка

Российские следователи осмотрели кварталы Донецка, которые в выходные обстреляла украинская артиллерия. Боевики применили против мирных жителей военную технику, которая предназначена для поражения мощных укреплений.

Известно о пяти погибших и множестве раненых. Людям приходится целыми сутками сидеть в подвалах в ожидании эвакуации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.