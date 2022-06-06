ВСУ при отступлении подожгли тонны зерна в порту Мариуполя

Украинские войска при отступлении подожгли склады зерна в морском порту Мариуполя. Об этом сообщили в администрации Донецкой народной республики.

Боевики уничтожили десятки тонн продовольствия. Сгорели запасы, которые не смогли вывезти из-за того, что украинские военные заминировали акваторию порта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.