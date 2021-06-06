Массовую драку со стрельбой разняли на севере Москвы. На Дубнинской улице сошлись несколько десятков человек. По словам очевидцев, они были вооружены, а у некоторых была одежда с нацистской символикой. Разборки устроили прямо во дворах жилых домов, рядом с детскими площадками.

"Вечером, но было светло, и собралось очень много человек. Мне показалось, сто. Они в черном, молодые, ну где то до 30. Кто-то 18 лет. Полиция приехала быстро, минут через 15, несколько машин было, задержали организатора, вот здесь вот я видела" – рассказала одна из свидетельниц случившегося.

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