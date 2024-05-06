Пожар произошел на территории кирпичного завода в Смоленске

На территории кирпичного завода в Смоленске произошел пожар. Очевидцы сняли на видео, как языки пламени поднимаются над крышей здания. Также виден столб черного дыма.

По предварительной информации, возгорание произошло в цехе по производству кирпича. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в региональном отделении МЧС РФ. К ликвидации возгорания привлекли 50 спасателей и 14 единиц техники.

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