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06 мая, 21:45

Происшествия

Пожар произошел на территории кирпичного завода в Смоленске

Пожар произошел на территории кирпичного завода в Смоленске

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На территории кирпичного завода в Смоленске произошел пожар. Очевидцы сняли на видео, как языки пламени поднимаются над крышей здания. Также виден столб черного дыма.

По предварительной информации, возгорание произошло в цехе по производству кирпича. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в региональном отделении МЧС РФ. К ликвидации возгорания привлекли 50 спасателей и 14 единиц техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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