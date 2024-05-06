Новости мира: Израиль нанес новые ракетные удары в Секторе Газа

В ночь на 6 мая Израиль нанес новые ракетные удары по городу Рафах в Секторе Газа. Удары пришлись на два жилых дома, в результате чего погибли 19 человек, утверждают местные СМИ. Тем временем в ЦАХАЛ сообщили, что поразили пусковую установку, а также близлежащее военное сооружение.

Число жертв наводнения в Бразилии выросло до 75. Еще больше сотни числятся пропавшими без вести. Из-за паводка свои дома были вынуждены покинуть 80 тысяч человек. Эвакуируют людей из небоскребов солдаты, которые высаживаются на крыши с вертолетов. Вода пришла в сотни городов и деревень из-за обрушения плотины ГЭС на реке Такуари после проливных дождей.

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