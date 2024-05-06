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Новости

06 мая, 07:45

Происшествия

Новости регионов: режим ЧС объявили в Свердловской области из-за снегопада

Новости регионов: режим ЧС объявили в Свердловской области из-за снегопада

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В городе Дегтярске Свердловской области из-за снегопада объявили режим ЧС, там начались перебои с электричеством и водоснабжением, закрыты школы и детские сады. С последствиями непогоды на территории области борются полтысячи коммунальщиков. Они пытаются восстановить поврежденные коммуникации.

Сотрудники прокуратуры Краснодарского края и технические специалисты проверят работу аттракциона "Квантовый скачок" в сочинском парке развлечений. Вечером 5 мая там произошел инцидент. Кабинки аттракциона внезапно остановились на большой высоте. На восстановление движения ушло семь минут. В пресс-службе парка рассказали, что аттракцион остановился из-за грозы и сильного ветра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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