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06 мая, 21:15

Происшествия

Прилепина ввели в медикаментозный сон после успешной операции

Прилепина ввели в медикаментозный сон после успешной операции

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Подозреваемый в покушении на Прилепина заявил, что действовал по заданию спецслужб Украины

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Захар Прилепин введен в медикаментозный сон после успешной операции. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области.

Ранее стало известно, что задержанный после подрыва машины признался в выполнении задания украинских спецслужб. Чтобы ликвидировать писателя, он приехал в Россию в 2022 году. По данным Следственного комитета, взрывное устройство мужчина привел в действие дистанционно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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