Прилепина ввели в медикаментозный сон после успешной операции

Захар Прилепин введен в медикаментозный сон после успешной операции. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области.

Ранее стало известно, что задержанный после подрыва машины признался в выполнении задания украинских спецслужб. Чтобы ликвидировать писателя, он приехал в Россию в 2022 году. По данным Следственного комитета, взрывное устройство мужчина привел в действие дистанционно.

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