Раскрывших покушение на Прилепина полицейских наградят

Глава МВД России Владимир Колокольцев решил представить к наградите полицейских, которые отличились при раскрытии покушения на писателя Захара Прилепина в Нижегородской области.

К награде представят замначальника отдела УУП и ПДН отдела МВД России по Семеновскому городскому округу Нижегородской области подполковника полиции Екатерину Сиротину, старшего участкового уполномоченного майора полиции Александра Соколова и участкового уполномоченного лейтенанта полиции Дмитрия Воеводина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.