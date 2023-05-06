Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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06 мая, 19:15

Происшествия

Раскрывших покушение на Прилепина полицейских наградят

Раскрывших покушение на Прилепина полицейских наградят

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Полиция установила адреса причастных к покушению на Прилепина

Глава МВД России Владимир Колокольцев решил представить к наградите полицейских, которые отличились при раскрытии покушения на писателя Захара Прилепина в Нижегородской области.

К награде представят замначальника отдела УУП и ПДН отдела МВД России по Семеновскому городскому округу Нижегородской области подполковника полиции Екатерину Сиротину, старшего участкового уполномоченного майора полиции Александра Соколова и участкового уполномоченного лейтенанта полиции Дмитрия Воеводина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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