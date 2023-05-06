По подозрению в подрыве машины Прилепина задержан ранее судимый уроженец Украины

По подозрению в подрыве машины Захара Прилепина задержан ранее судимый уроженец Украины.

Ранее стало известно, что писателя прооперируют в нижегородской больнице. Медики решили, что перевозить в Москву опасно, он находится в тяжелом состоянии.

По данным следственного комитета, от взрыва машину Прилепина разорвало на две части, а на месте ЧП образовалась воронка глубиной почти метр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.