Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 18:15

Происшествия

По подозрению в подрыве машины Прилепина задержан ранее судимый уроженец Украины

По подозрению в подрыве машины Прилепина задержан ранее судимый уроженец Украины

Новости часа: около 15 человек пострадали при обрушении карусели в Оренбурге

Российские силы ПВО сбили две баллистические ракеты ВСУ над Крымом

Не менее 15 человек пострадали при обрушении карусели в Оренбурге

15 человек пострадали при обрушении карусели в Оренбурге

Полиция установила адреса причастных к покушению на Прилепина

Новости часа: при взрыве автомобиля Прилепина погиб его помощник и соратник

В Уфе загорелся кинотеатр "Искра"

Правоохранители ищут в Подмосковье причастных к покушению на Прилепина

Новости часа: полиция нашла предполагаемого подозреваемого в покушении на Прилепина

По подозрению в подрыве машины Захара Прилепина задержан ранее судимый уроженец Украины.

Ранее стало известно, что писателя прооперируют в нижегородской больнице. Медики решили, что перевозить в Москву опасно, он находится в тяжелом состоянии.

По данным следственного комитета, от взрыва машину Прилепина разорвало на две части, а на месте ЧП образовалась воронка глубиной почти метр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоКарина ИльинаДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика