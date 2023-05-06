Не менее 15 человек пострадали при обрушении карусели в Оренбурге

15 человек пострадали при обрушении карусели в Оренбурге. В момент падения на аттракционе были люди.

По данным городской мэрии, как минимум 15 человек получили травмы – больше половины из них дети. Аттракцион под названием "Цепочка" должен был поднять людей на высоту и вращать по кругу. Но в этот момент карусель упала. Посетители парка, которые находились рядом, бросились на помощь пострадавшим.

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