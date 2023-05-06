Состояние Захара Прилепина оценивается как тяжелое. Об этом сообщают информагенства со ссылкой на экстренные службы.

По их данным писатель госпитализирован, у него ранения ног. В Нижнем Новгороде неизвестные взорвали автомобиль Захара Прилепина. Пресс-служба писателя сообщает, что он в порядке. Это же подтверждает Губернатор Нижегородской области. Водитель Прилепина погиб. Обстоятельства произошедшего уточняются. На место просишествия выехали следователи и криминалисты.

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