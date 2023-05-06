Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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Происшествия

Состояние Захара Прилепина оценивается как тяжелое

Состояние Захара Прилепина оценивается как тяжелое

Новости часа: взорван автомобиль Захара Прилепина

МВД РФ заявило о задержании подозреваемого в подрыве машины Прилепина

Неизвестные взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина в Нижнем Новгороде

Следователи и криминалисты выехали на место подрыва машины Прилепина

Захар Прилепин в порядке

Машину Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области

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Состояние Захара Прилепина оценивается как тяжелое. Об этом сообщают информагенства со ссылкой на экстренные службы.

По их данным писатель госпитализирован, у него ранения ног. В Нижнем Новгороде неизвестные взорвали автомобиль Захара Прилепина. Пресс-служба писателя сообщает, что он в порядке. Это же подтверждает Губернатор Нижегородской области. Водитель Прилепина погиб. Обстоятельства произошедшего уточняются. На место просишествия выехали следователи и криминалисты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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