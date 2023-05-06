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13:15

Происшествия

Неизвестные взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина в Нижнем Новгороде

Неизвестные взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина в Нижнем Новгороде

Следователи и криминалисты выехали на место подрыва машины Прилепина

Захар Прилепин в порядке

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Неизвестные взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина в Нижнем Новгороде. Пресс-служба писателя сообщает, что Захар Прилепин в порядке. Это же подтверждает губернатор Нижегородской области.

Водитель Прилепина погиб, а сам писатель сейчас в больнице, у него ранения ног, сообщают информгентства. Обстоятельства произошедшего уточняются. На место просишествия выехали следователи и криминалисты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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