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09:15

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Пассажиры пытались эвакуироваться из лондонского метро

Пассажиры пытались эвакуироваться из лондонского метро

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Пассажиры пытались эвакуироваться из лондонского метро, где произошло задымление поезда. Состав внезапно остановился, на платформе оказалась только половина вагонов. При этом не было никаких объявлений.

Хаоса добавила сработавшая пожарная тревога. Чтобы выбраться наружу, в ход пошло все из карманов и сумок. Один мужчина даже взял в руки молоток, говорят очевидцы. Прибывшие на место пожарные признаков огня не обнаружили. А дым, по их мнению, пошел от тормозов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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