Световую инсталляцию украли в Электростали. Случилось это ночью, когда группа ребят прогуливалась по площади. Кажется, что кража не планировалась заранее.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как один из парней спонтанно вернулся и забрал светящееся дерево. Зачем оно ему понадобилось – не ясно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.