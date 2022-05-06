В Курганскую область прибыли 100 спасателей из Архангельска

В Курганскую область, для борьбы с лесными пожарами, прибыло 100 спасателей из Архангельской области. Пожарные будут работать вместе с уральскими коллегами.

Режим ЧС введен на территории области из-за сухой и ветреной погоды и повышенной пожарной опасности. Власти даже приняли решение о превентивной эвакуации населения из нескольких деревень.

Горят леса и в Зауралье. Спасатели ведут работы в Белозерском и Кетовском районах. Скоро им на помощь прибудут десантники из Карелии и Коми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.