Двенадцатилетняя девочка пострадала в ДТП на проспекте Мира в Москве. Она перебегала оживленную магистраль в неположенном месте.

Видео опубликовал столичный департамент транспорта. В ведомстве попросили родителей напомнить детям о правилах дорожного движения и о безопасном переходе проезжей части. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.